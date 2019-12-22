Haberler » Güncel » Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haber

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

22.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12 Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, , , , Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kayseri ve Sivas'ta yarın saat 09.00'dan 25 Aralık saat 03.00'e kadar, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta ise yarın sabah saat 08.00 ile ertesi gün 08.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02   Arnavutköy'de orman yangın -3 - Haber
18:02   Çorum-kemal sunal'ın 'gülen adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
18:02   Kocaeli'de arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Haber
18:01   Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un cenazesi toprağa verildi - Haber
17:56   Hakkari kayak severleri ağırlamaya hazır - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:49   Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
22.12.2019 18:03:57