19.06.2019 12:07
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışın saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.
Kaynak: AA
Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Güncel

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