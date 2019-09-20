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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden başlayarak pazar sabahına kadar sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

20.09.2019 16:10Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden başlayarak pazar sabahına kadar sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor.
Yağışların, pazar sabah saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Trabzon'da "kuvvetli", Giresun'un doğu ilçeleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde "çok kuvvetli", Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde "şiddetli" olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Trabzon, Giresun, Artvin, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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