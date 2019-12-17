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Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.

17.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:12Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı
Meteoroloji , , Kırşehir, Nevşehir ve 'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 20 Aralık Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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