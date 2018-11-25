Meteoroloji Saat Verip Uyardı! 5 İli Sis ve Pus Kaplayacak

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısı yapıldı. Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 İL İÇİN SİS VE PUS UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde lokal sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek görüş düşüşü, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.