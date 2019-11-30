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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

30.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:54Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
, , ve Bartın ile 'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Zonguldak, Kastamonu, Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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