Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

METEOROLOJİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulunulup, olası su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

27.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:07
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

METEOROLOJİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya , Elazığ , Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulunulup, olası su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için yağış uyarısı şöyle: "Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor. Bölgemizde beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde ve yer yer etkili olması tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Halen ülkemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber ülke genelinde hissedilir 2 ila 6 derecede azalacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel riskler; ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."


Kaynak: DHA

Etiketler: su baskını, Malatya, Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Büyükşehir korona virüs mücadelesinde takdir topluyor - Haber 17:15: Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı (2) - Haber 17:14: Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 17:14: Samsun'dan kısa kısa - Haber 17:12: Konya'da dezenfeksiyon seferberliği - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler