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Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ile Yozgat'ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

04.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:26 Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden , , , Sivas ile Yozgat'ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.
Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor.
Pazartesi ve salı günü bölge genelinde yüksek yerlerde kar olarak beklenen yağışların, Kayseri'nin Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde etkisini artırması bekleniyor.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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