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Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

04.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:34

Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, fırtınanın çarşamba (yarın) sabah saatlerinde etkisini göstereceği belirtildi.

"TEBDİRLİ OLUN" UYARISI

Açıklamada, "Çarşamba sabah saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla , Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak genelinde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA


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