Meteorolojiden 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın Hakkari
, Şırnak
, Mardin
, Batman
ve Siirt
çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Şırnak,Hakkari,Diyarbakır
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:05