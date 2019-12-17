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Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı

Çankırı, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta cuma gününe kadar sis etkili olacak.

17.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:30Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı
, , , Kırıkkale, Bartın, Düzce ve 'ta cuma gününe kadar sis etkili olacak.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale il geneli ile Bartın, Düzce ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Zonguldak, Çankırı, Karabük, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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