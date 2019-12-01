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Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

01.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:26Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
, ve 'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, sabah saatlerinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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