15 Kasım 2018, 17:34
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Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Batı ve Orta Akdeniz'de yarın (16.11.2018 Cuma) ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (16.11.2018 Cuma) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA Sabah,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Akdeniz
15 Kasım 2018 Perşembe 17:34