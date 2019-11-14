Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Antalya
ve çevresinde bu gece kuvvetlenecek sağanağın yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya merkezle Kumluca
, Kemer
, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde bu gece saatlerinde gök gürültülü sağanağın yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor. Yağışın yarın öğleden sonraya kadarki periyotta etkili olacağı (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.