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Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Antalya ve çevresinde bu gece kuvvetlenecek sağanağın yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.

14.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:24Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
ve çevresinde bu gece kuvvetlenecek sağanağın yarın öğleden sonraya kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya merkezle , , Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde bu gece saatlerinde gök gürültülü sağanağın yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor. Yağışın yarın öğleden sonraya kadarki periyotta etkili olacağı (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kumluca, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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