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Meteorolojiden Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da, valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

10.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:46Meteorolojiden Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı
Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı 'da, valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.
Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, kent merkezi ile Kemer, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak beklendiğini, gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.
İlgili kurumların yağış için gerekli tedbirleri aldığını aktaran Karaloğlu, "Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da içinde olduğu kriz masası, hazırlıkları yönetiyor." ifadesini kullandı.
Karaloğlu, meteorolojinin uyarısına göre sel ve su baskını riski olduğunu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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