15 Aralık 2018, 11:35
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Meteorolojiden Antalya'ya 'Pazar' Uyarısı

Meteorolojiden Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen gökgürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen gökgürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Pazar günü Antalya merkez ve batı ilçelerinde ( Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli) çok kuvvetli ve şiddetli (60/120kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ANTALYA Korkuteli,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Antalya
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:35