27 Kasım 2018, 18:20
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Meteorolojiden Balıkesir'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Balıkesir

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması ve metrekareye 30 - 60 kilo yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. - BALIKESİR Çanakkale,Balıkesir
27 Kasım 2018 Salı 18:20