Meteorolojiden Balıkesir İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir
için soğuk hava ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre Balıkesir ve bölgemiz Orta Akdeniz
üzerinden gelen yeni bir yağış sisteminin etkisine girecek. Bölge genelinde yağışların yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı olacak.
Balıkesir genelinde bugün başlayacak yağışlarla hava sıcaklığının 4-8 derece azalacağı soğuk ve yağışlı havanın Pazar gününe kadar devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR
Akdeniz,Balıkesir
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:23