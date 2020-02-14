Haberler » Güncel » Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı - Haber

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

14.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:09Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, " ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli rüzgar şeklinde (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 1, Hakkari ve Muş'ta 0, Bitlis'te ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:22:39