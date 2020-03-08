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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

08.03.2020 09:08
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığında bölge genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 'da 8, Muş'ta 5, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sabah, Van, Güncel
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