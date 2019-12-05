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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

05.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:19Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

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