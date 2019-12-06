Haberler » Güncel » Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haber

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:34Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
ve Kuzey Ege ile , Mardin çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak meydana geleceği, Eskişehir, Şırnak ve Hakkari civarlarında ise havanın hafif karla karışık yağmur ve kar etkisinde olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah
ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Kuzey Ege, Marmara, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-3 - Haber
14:25 Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız - Haber
14:24 Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı - Haber
14:24 Troya müzesi, 'avrupa yılın müzesi ödülleri'nde finala kaldı - Haber
14:24 Antalya tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:28:28