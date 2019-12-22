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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

22.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:45 Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise ve Bitlis'te 8, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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