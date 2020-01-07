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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

07.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:52 Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, " ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise 'da 5, Hakkari'de eksi 3, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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