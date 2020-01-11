Haberler » Güncel » Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber

Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma, don ve sis etkili olacak.

11.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:14

, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da, yağmur ve kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ile sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MeteorolojiMeteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32  Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü - Haber
20:32  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Beşiktaş aktüel) - Haber
20:31  İSTANBUL'DA 4.7'LİK DEPREM (Drone 2) - Haber
20:31  Ormanda ot toplarken avcılar vurdu - Haber
20:26  Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti - Haber
19:46  Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber
19:38  İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
19:10  İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi - Haber
18:58  Son dakika: Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü - Haber
18:42  Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
11.01.2020 20:37:50