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Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

10.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:42Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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