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Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor.

21.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:06Meteorolojiden çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 26 Şubat Çarşamba gününe kadar daha önce yağan karın erimesi ve mevcut kar örtüsü üzerine yeniden kar yağması beklendiğinden, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

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