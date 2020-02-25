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Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

25.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:48Meteorolojiden çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Havanın, batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.


Doğu Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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