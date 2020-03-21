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Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.

21.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:46
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van 'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi Açıklamanın devamında ise "Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Van Gölü'nde hava: çok bulutlu, rüzgar: kuzeyli yönlerden 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,50 ila 0,75 m, görüş: iyi, il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 7, Muş 8, Bitlis 5 ve Hakkari' de 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hakkari, Van, Güncel

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