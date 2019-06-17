17.06.2019 11:42
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Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzincan'da 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Kars, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Güncel

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