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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

13.02.2020 04:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 04:46Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.
Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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