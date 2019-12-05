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Meteorolojiden "don" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu.

05.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20Meteorolojiden
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 gün boyunca vatandaşların dikkatli olması istenilerek, şu ifadelere yer verildi: "Önümüzdeki üç gün gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - KARABÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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