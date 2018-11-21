Meteoroloji'den Son Dakika Fırtına Uyarısı! Marmara'da Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:
MARMARA BÖLGESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR
Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30