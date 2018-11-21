21 Kasım 2018, 16:30
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Meteoroloji'den Son Dakika Fırtına Uyarısı! Marmara'da Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika fırtına uyarısı yapıldı. Yarın öğlen saatlerinden itibaren Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

MARMARA BÖLGESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:30