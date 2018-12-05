05 Aralık 2018, 16:34
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Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

METOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

METOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

-Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

-Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

- Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

- Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. - İstanbul Marmara,Akdeniz,Ege
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:34