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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

04.10.2019 12:02Meteorolojiden fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu, Akdeniz, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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