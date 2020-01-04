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METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul DHAMeteoroloji, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.

04.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:22 METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

DHA

Meteoroloji, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

 



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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