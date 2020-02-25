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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

25.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:54Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Türkiye, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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