Haberler » Güncel » Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - Haber

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürülüğü Balıkesir ve bölgede fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

29.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:08Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürülüğü ve bölgede fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve bölge için bugün için fırtına ve sağanak kuvvetli yağış uyarısı verdi. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölge genelinde ( , Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) de Cuma sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. . Meteorolojiden yapılan ikinci açıklamada da Balıkesir'in Batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Balıkesir'in Batı ilçelerinde (Edremit, Burhaniye, Havran) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi." - BALIKESİR

Balıkesir, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:29 Bursa budo'da sefer iptalleri
10:28 Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı
10:28 Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı
10:28 Şili'de protestolarda görme yetisini kaybedenlere destek gösterisi
10:24 Üniversite-sanayi işbirliğine 'Uludağ' imzası
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
10:02 Son Dakika: Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:14 AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:30:14