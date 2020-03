Meteorolojiden "hayati" destekler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son dönemde İdlib 'de ve askerlerimizin görev yaptığı tüm bölgelerde terzi işi, koordinata özel çalışılmış meteorolojik verileri askerimize ve jandarmamıza sağlıyoruz." dedi.Bakan Pakdemirli'nin himayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, MGM'nin son dönemdeki sloganının "Hayat havayla başlar" olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bir araya geldiğini hatırlatan Pakdemirli, MGM'nin de bu kapsamda tarım için en büyük "hediyelerden" biri olduğunu vurguladı.Pakdemirli, MGM'nin ödevine iyi çalışıp artık her kuruma "terzi işi" hizmet vermeye başladığını ifade ederek, artık ham meteorolojik verileri aktarmanın yanında, yorumlanmış verinin de paylaşılması gerektiğini dile getirdi.Kurumun birçok sektörle çalışarak hizmet verdiğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:"Ekimden hasada kadar çiftçiye hava tahmini ve zirai don uyarısında bulunurken, çiftçi de zamanında tedbir alıyor. Askeri alanda da ciddi hizmetimiz var. Son dönemde İdlib'de ve askerlerimizin görev yaptığı tüm bölgelerde terzi işi, bölgeye ve koordinata özel çalışılmış meteorolojik verileri askerimize ve jandarmamıza sağlıyoruz. Sağlık kuruluşlarımız, belediyeler ve üniversitelerle de bu veriler paylaşılıyor. Ulaştırmada havacılık, denizcilik ve kara yolları alanlarında meteorolojik verileri ve gelecek günlere ait tahminleri sağlıyoruz. Don ve çığ gibi hadiseler oluyor, elim olaylar da yaşanıyor. Meteoroloji, bunların öncesinde, zamanında ve erken uyarılarla bu gibi riskler nedeniyle vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için gayretlerine devam ediyor."MGM'nin, meteorolojik uyarılarını ilgili kuruluşlara iletirken sosyal medya, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve internet sitesi üzerinden de verilerini yayınladığını anımsatan Pakdemirli, kurumun Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği yanında bugün de Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği ile protokol imzaladığını söyledi. Bakan Pakdemirli, bu protokollerle meteorolojinin tarım ve hayvancılık alanlarında daha iyi kullanılmasını sağlayacaklarını, çiftçiye, üreticiye ve besiciye faydalı olmak için gayretlerini artıracaklarını söyledi."Çiftçinin başarısı artacak"Pakdemirli, MGM'nin daha önce tarımsal hava tahmini sayfası oluşturduğunu, bu protokolle de süt üreticilerine için özel olarak "terzi işi" verileri ileteceklerini bildirdi. Bölgenin iklimine hakim olan çiftçilerin başarısını artıracağına dikkati çeken Pakdemirli, "Zirai don sistemimizde gelecek 4 günlük riskleri yayımlıyoruz ve çiftçi de tedbirli olabiliyor. Bitkilerin sıcağa ve soğuğa dayanıklılık haritaları ve sıcaklık nem indeksi de devreye girdi. İklim değişikliğiyle meteorolojinin önemi de artıyor, planlamayı buna göre yapıp daha çok çiftçiye ulaşmalıyız." diye konuştu.MGM'nin mobil aplikasyonunu tarım ve sektör paydaşları yanında vatandaşların da kullanabileceğini belirten Pakdemirli, böylece yapılan işlerde risklerin azaltılabileceğini anlattı.Pakdemirli, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği ile imzalanan protokol sayesinde 307 alt birlik ile 740 ilçede, 250 bin üreticiye fayda sağlayacakları bilgisini vererek, şunları kaydetti:"Üreticinin zararını en aza indireceğiz. Meteorolojik verilerin en etkin kullanımıyla tahmin ve uyarılara anında erişim sağlayarak verimliliği artıracağız. Hem hayvancılık hem de süt üretiminde verim meteoroloji sayesinde artacak. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Her alandaki bilgiyi çok daha iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Süt üretimindeki verimi de inşallah meteorolojinin verdiği özel hizmet sayesinde artırıyor olacağız."Pakdemirli'nin konuşmasının Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Birlik Başkanı Tevfik Keskin arasında iş birliği protokolü imzalandı.Protokol, meteorolojik uyarıların süt üreticilerine etkin şekilde ulaştırılmasını, böylece muhtemel zararların en aza indirilmesini ve akıllı tarım uygulamalarına geçişte iş birliği yapılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA