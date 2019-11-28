METEOROLOJİDEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

METEOROLOJİ, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.