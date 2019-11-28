Haberler » Güncel » METEOROLOJİDEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR - Haber

METEOROLOJİDEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

METEOROLOJİ, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

28.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:35METEOROLOJİDEN İKİNCİ UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

METEOROLOJİ, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:57 Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza
17:57 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, İSEDAK 35'İN KAPANIŞINDA KONUŞTU
17:56 İş insanını İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip edip, 98 bin euro çaldılar
17:54 Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, Fenerbahçe gündemine dair açıklamalar yaptı
17:52 Tartışmalı satış oy çokluğuyla meclisten geçti
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
28.11.2019 17:58:43