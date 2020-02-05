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Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

05.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:53Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


- İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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