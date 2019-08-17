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METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIIRM -Alper KORKMAZ/İSTANBUL-METEOROLOJİDEN İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

17.08.2019 12:39 METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIIRM -Alper KORKMAZ/İSTANBUL-METEOROLOJİDEN İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaları vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Görüntü Dökümü:
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Büyükçekmece'de yağış

Taksim'de yağmur

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su baskını, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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