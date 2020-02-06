Meteorolojiden İstanbul için kar ve fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 1. Bölge Müdürlüğü, bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklendiğini duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ila 3 cm; Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelerine göre; cuma günü hava genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışı başlayacak, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı devam edecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın, İstanbul'da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir. Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgarlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ila 3 cm; Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması tahmin edilmektedir."

- İstanbul