Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul 'da öğleden sonrası için sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Metrekare başına 40 kilograma kadar yağması beklenen sağanağın ertesi gün sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

METREKAREYE 20 İLA 40 KİLOGRAM

Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

MGM'DEN SEL UYARISI

MGM, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA