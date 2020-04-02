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METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

istanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

istanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel
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