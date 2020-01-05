Haberler » Güncel » Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Haber

Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

05.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:09
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ( , Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kgm2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi (YENİDEN) - Haber
16:17   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haber
16:16   Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Haber
16:13   Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili - Haber
16:12   İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:21:59