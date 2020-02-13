Haberler » Güncel » Meteorolojiden kar uyarısı - Haber

Meteorolojiden kar uyarısı

Artvin'in iç kesimleri, Gümüşhane, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde kar bekleniyor.

13.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:40Meteorolojiden kar uyarısı
'in iç kesimleri, , , ve Van çevrelerinde kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne ve Eskişehir çevrelerinde yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Gümüşhane, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:48:54