Haberler » Güncel » Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı - Haber

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

12.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:58Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Marmara, , , İç Anadolu, 'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksekleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Konya ve Karaman çevrelerindeki yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi, Konya merkez ve güney ilçeleri ile Karaman il genelinde yer yer (15-20 kilogram/metrekare) olması ve 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Haber
14:42 Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme - Haber
14:41 Kadınlardan giyim kursuna yoğun talep - Haber
14:40 Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi - Haber
14:36 Beşiktaş Akademi'de eğitim başladı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:43:16