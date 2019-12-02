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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden, bölge genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu.

02.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:42Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden, bölge genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların ve 'in batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Hakkari'de 8, Muş ve Bitlis'te ise 4 derece olması beklenmektedir. Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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