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Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yarın özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı meydana gelebilir" denildi.

03.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi.

MEVSİMİN İLK KARI GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Ayrıca açıklamada, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi.

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA


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